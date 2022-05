Schwerpunkte

Der Landesjungenschaftstag in Walddorfhäslach war Spaß für alle

18.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Etwa 200 Jugendliche trafen sich zum Landesjungenschaftstag in Walddorfhäslach. Bei verschiedenen Spielen konnten sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Auch eine Gruppe Ukrainer war mit von der Partie.

Die Jugendlichen maßen sich in verschiedenen Spielen. Foto: pm

WALDDORFHÄSLACH. Am vergangenen Sonntag war auf den Straßen in und um Walddorfhäslach ein ungewöhnlich hohes Aufkommen an männlichen Teenagern zu beobachten: 31 Teams und damit knapp 200 Jungs trafen sich dort beim Landesjungenschaftstag des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW), der in diesem Jahr unter dem Motto „Angezapft“ stand.