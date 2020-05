Der Hohenneuffen diente als Kulisse für ein Benefiz-Musikvideo-Projekt

Den Hohenneuffen in Regenbogenfarben sieht man nicht alle Tage. Am Mittwochabend wurde die Beuren zugewandte Seite der Burgruine weithin sichtbar kunstvoll in Licht getaucht. Das bunt illuminierte Gemäuer diente als Kulisse für einen mehrstündigen Techno-Stream, mit dem ein umtriebiger Freundeskreis, der sich „We beat your heart“ nennt, Spenden für Künstler generieren will, die durch die Coronakrise in Not geraten sind. Die Idee sei entstanden, sagt Nadine Hinz, als klar war, dass der Freundeskreis, den die Liebe zu elektronischer Musik zusammengeführt hat, seine diesjährige Techno-Veranstaltung „Beat the May“ wegen der Pandemie nicht veranstalten kann. Im Mai letzten Jahres seien zu der Techno-Party über 700 Leute nach Wernau gekommen. Statt vor Publikum legten auf dem Hohenneuffen am Mittwoch fünf DJs je eineinhalb Stunden lang vor zahlreichen Kameras auf. Das dafür benötigte Equipment hat die Firma ApointG Veranstaltungstechnik auf die Burg gekarrt. Von 14 bis 22 Uhr dauerten die Aufnahmen, für die neben sechs fest installierten Kameras – davon eine auf einem benachbarten Albfelsen – eine bewegliche Kamera und drei Drohnen im Einsatz waren. Die Aufnahmen, so Benjamin Derr von „We beat your heart“, waren zuvor behördlich abgesegnet worden. Man habe auch alle derzeit vorgeschriebenen Hygienestandards beachtet. „Im Prinzip wollen wir mit der Aktion zeigen: Wir sind alle betroffen, aber man kann auch etwas Gutes tun.“ Finanziert wird die Aktion von den Beteiligten. Der Spendenzweck wird in den Stream eingeblendet. Angedacht ist, die Aktion „United we stream“ mit Spenden zu bedenken, einen Teil will man „Ärzte ohne Grenzen“ zukommen lassen, so Derr. Noch gibt es keinen Termin, wann der vielstündige Techno-Stream online geht. Infos unter www.facebook.de/webeatyourheart. Auch auf der Facebookseite des Burgrestaurants wird der Termin bekannt gegeben. vh/Foto: Holzwarth