Der Gottesdienst als Internet-Stream

18.03.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner

Bempflingens Pfarrer Hartmut Bosch bietet seit einem Jahr Online-Gottesdienste an

Wenn sonntags kurz vor 10 Uhr die Glocken zum Gottesdienst läuten, bleibt die Stephanuskirche weitgehend leer: Nur Pfarrer Hartmut Bosch, das Videoteam, Sängerinnen und der Organist sowie Helferinnen sind im Gotteshaus präsent.

Regie beim Videodreh in der Stephanuskirche in Bempflingen Foto: Oechsner

BEMPFLINGEN. Seit nunmehr genau einem Jahr werden die Gottesdienste online übertragen, auch wenn sie inzwischen in Präsenz möglich wären – doch dazu sei die Kirche laut Pfarrer Bosch zu klein: Nur 30 Menschen dürfen laut Coronaregeln in der Stephanuskirche sitzen, Platz ist aber für 300 Personen. Um die 70 Kirchenglieder nahmen in Vor-Corona-Zeiten normalerweise am sonntäglichen Gottesdienst teil: „Wen hätten wir ausschließen sollen, wir wollen ja niemanden wegschicken“, meint der Pfarrer.