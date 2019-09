Der Gartensaal wird zum Genusszentrum

19.09.2019, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Am Dienstag wurde der ehemalige Festsaal der Geislinger „Wilhelmshöhe“ im Freilichtmuseum Beuren eröffnet

Das Beurener Freilichtmuseum ist um eine Attraktion reicher: Am Dienstag wurde mit einem Festakt der historische Gartensaal eröffnet. Der ehemalige Wirtshaus-Saal wurde zu einem Erlebnis-Genuss-Zentrum umgestaltet. Es soll die Besucher über alte Obst- und Gemüsesorten informieren. Dabei darf auch verkostet und gekocht werden.

Inge Hafner im Gespräch mit Heinz Eininger, Edgar Wolff und Frank Dehmer

BEUREN. Seit Dienstag ist das Freilichtmuseum um ein Gebäude und eine Attraktion reicher: Der Gartensaal des ehemaligen traditionsreichen Restaurants Wilhelmshöhe aus Geislingen an der Steige wurde als 25. Gebäude des Museums eingeweiht. Das 126 Jahre alte Gebäude wurde in den vergangenen zwei Jahren in Geislingen ab- und in Beuren originalgetreu wieder aufgebaut.