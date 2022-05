Schwerpunkte

Der Feuerwehrnachwuchs maß sich in Dettingen

10.05.2022 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

200 Floriansjünger der Kreisjugendfeuerwehr Esslingen rangen am Samstag in Dettingen um den 30. Kreispokal. Teamgeist und Schnelligkeit standen dabei im Mittelpunkt.

Volle Konzentration in der Schlauchraupe: Hier waren Teamwork und eine gute Balance gefragt. Fotos: Krytzner

DETTINGEN/TECK. Über 1200 Kinder und Jugendliche, davon 201 Mädchen, verbringen ihre Freizeit größtenteils bei den Freiwilligen Feuerwehren im Kreis. In den 54 Jugendabteilungen werden sie auf die spätere Einsatzabteilung vorbereitet. 200 von ihnen nahmen am vergangenen Samstag am 30. Kreisjugendfeuerwehrtag in Dettingen teil.