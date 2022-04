Schwerpunkte

Der Baum des Jahres 2022 ist im Landkreis Esslingen häufig anzutreffen

21.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Sie wird die „Mutter des Waldes genannt“ und ist 2022 zum Baum des Jahres gekürt worden – die Rotbuche. Im Landkreis Esslingen ist die Buche die häufigste Baumart. Doch ist sie mitnichten ein Allerweltsbaum.

Die Rotbuche ist die häufigste Baumart in den Wäldern des Landkreises. 2022 wurde sie zum Baum des Jahres gewählt. Foto: PEFC Deutschland

Das Kreisforstamt Esslingen nimmt den internationalen Tag des Baumes am 25. April zum Anlass, um die Buche in den Fokus zu rücken. Mit einem Anteil von rund 40 Prozent ist die Buche die häufigste Baumart in den Wäldern des Landkreises. In diesem hohen Anteil spiegelt sich die große Naturnähe unserer heimischen Wälder wider, denn ohne die Einwirkung des Menschen wäre der größte Teil von Deutschland mit Buchenmischwäldern bedeckt.