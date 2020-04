Der 1. Mai in Zeiten von Corona

28.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Die Veranstaltungen des DGB zum Tag der Arbeit finden in diesem Jahr im Internet statt

Zum ersten Mal seit der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes ruft der DGB nicht zu den 1.-Mai-Demonstrationen auf. Das betrifft auch die traditionelle Veranstaltung in Nürtingen auf dem Schillerplatz, die dieses Jahr nicht stattfinden kann. Dennoch soll es laut DGB ein vielfältiges Programm zum 1. Mai und auch im Vorfeld geben.

Info Die Aktionen zum 1. Mai Kurze Videobotschaften von Betriebs- und Personalräten und aktiven Gewerkschaftern werden in den nächsten Tagen auf den Kanälen des DGB in den sozialen Medien veröffentlicht. Am 1. Mai selbst wird es einen Livestream ab 10 Uhr auf der Facebook-Seite des DGB Baden-Württemberg geben. Ab 11 Uhr beginnt das Programm des Bundes-DGB, bei dem auch Künstler wie Mia, Konstantin Wecker und Sarah Lesch auftreten. Es soll aber nicht nur digitale Aktionen geben: Gesammelt werden Fotos von Kolleginnen und Kollegen, die ihre Fahnen und Transparente von Fenstern und Balkonen hängen und so zeigen, wie sie den 1. Mai verbringen. Eine Übersicht über die Aktionen findet man unter www.bw.dgb.de/erstermai

(pm) Das Motto lautet in diesem Jahr: „Solidarisch ist man nicht alleine – mit Anstand Abstand halten!“ Die Corona-Pandemie bedeute ein Leben im Ausnahmezustand, so der DGB-Kreisverband Esslingen-Göppingen in einer Pressemitteilung. Die Gewerkschaften hätten ihre Kraft und Durchsetzungsfähigkeit schon immer aus dem Füreinander-Einstehen der Vielen bezogen. So hätten sie für mehr Gerechtigkeit gesorgt und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen erkämpft. Darum gehe es auch heute wieder: „Auch jetzt können und müssen wir solidarisch Leben retten. Wir übernehmen Verantwortung, für uns und für alle anderen. Die Solidarität, welche die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus uns allen abverlangt, hat uns veranlasst, unsere Demonstrationen und Maikundgebungen dieses Jahr leider abzusagen.“