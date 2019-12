Den Wunsch nach Freiheit hören

31.12.2019 05:30, Von Laura Mattern und Nicola Puggé — E-Mail verschicken

Die Hongkonger Aktivistin Glacier Kwong stellte sich via Skype einem Interview mit Neckartenzlinger Gymnasiasten

Am letzten Donnerstag vor den Weihnachtsferien hatten einige Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Neckartenzlingen die Möglichkeit, an einem Skype-Interview mit Glacier Kwong, einer der führenden Aktivistinnen der Demokratiebewegung in Hongkong, teilzunehmen. Hier ein Bericht zweier Schülerinnen aus der Jahrgangsstufe 2 dazu.

Die Neckartenzlinger Schüler führten ein Skype-Interview mit Glacier Kwong. Foto: privat

NECKARTENZLINGEN. Im Rahmen des Wirtschafts- beziehungsweise Gemeinschaftskundeunterrichts wurde im Vorfeld des Interviews die Situation in Hongkong besprochen. Seit Monaten demonstrieren Hunderttausende in der chinesischen Sonderverwaltungszone für die vollständige Aufrechterhaltung der ihnen zustehenden Rechte. Die ehemalige britische Kronkolonie im Osten der Volksrepublik wird seit ihrer Rückgabe an China im Jahr 1997 unter dem Prinzip „One country, two systems“ liberal und weitgehend unabhängig von Festlandchina regiert.