Den Opfern ein Stück Würde zurückgegeben - Daten von NS-Opfern in Wolfschlugen offiziell berichtigt

In Wolfschlugen wurden die Daten von NS-Euthanasie-Opfern in den archivierten Registern offiziell berichtigt

Von links: Gabriele Mühlnickel-Heybach vom Kreisarchiv Esslingen, Bürgermeister Matthias Ruckh, Standesbeamtin Ann-Kathrin Speidel und Günter Kaßberger pm

WOLFSCHLUGEN (pm). Eine am Volkstrauertag 2015 auf dem Waldfriedhof Wolfschlugen eingeweihte Gedenkstätte enthält fünf Erinnerungssteine für die Opfer der NS-Euthanasie-Morde an Menschen mit Behinderung aus Wolfschlugen. Die darauf angebrachten Sterbedaten und orte wurden zuvor akribisch ermittelt. Denn die damaligen Täter meldeten immer aus Verschleierungsgründen gefälschte Daten an die Heimatgemeinden. Diese landeten dann so in den örtlichen Standesamts-Registern.