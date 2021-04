Schwerpunkte

Dem Virus auf der Spur - DRK-Kreisverband Nürtingen-Kirchheim/Teck schult Mentoren für Umgang mit Selbsttests

07.04.2021

DRK-Kreisverband Nürtingen-Kirchheim/Teck schult Mentoren für Umgang mit Selbsttests – Einsatz in Schulen und Firmen

Mehr Tests sollen dabei helfen, die Weiterverbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Der DRK-Kreisverband Nürtingen-Kirchheim/Teck unterstützt die Strategie von Land und Bund und schult Mentoren, die künftig Institutionen und Firmen bei der Umsetzung der Tests unterstützen.

(drk) Einmal die Woche darf sich jeder Bundesbürger derzeit kostenlos per Schnelltest auf eine mögliche Corona-Infektion untersuchen lassen. Hier unterstützt das Rote Kreuz die Kommunen im Verbandsgebiet mit großem ehrenamtlichen Engagement: 13 Teststationen richteten die Helfer der DRK-Bereitschaften in den vergangenen Wochen im gesamten Verbandsgebiet ein.

Im nächsten Schritt soll das Testgeschehen nun mithilfe der Selbsttests ausgeweitet werden, sowohl in den Kindertagesstätten als auch an den Schulen. Um die Institutionen bei der Umsetzung zu unterstützen, hat der DRK-Kreisverband nun rund 50 Helfer in einem intensiven Schulungsprogramm zu Mentoren ausgebildet, die an den Schulen und Einrichtungen den richtigen Umgang mit den Schnelltests vermitteln und den Anwendern Sicherheit im Umgang mit den Sets geben sollen. „Wir wollen auf diesem Wege dazu beitragen, dem Virus auf die Spur zu kommen und Infektionsketten zu unterbrechen“, teilt Kreisgeschäftsführer Rafael Dölker mit.