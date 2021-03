Schwerpunkte

Lärmaktionsplan für Neckartenzlingen - Handlungsbedarf vor allem an den Ortsdurchfahrten

26.03.2021 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

NECKARTENZLINGEN. Lärm macht krank, insbesondere, wenn Menschen ihm rund um die Uhr ausgesetzt sind. Der neue Lärmaktionsplan für Neckartenzlingen zeigt: Entlang der Hauptstraße und der B 297 leiden die Bürger ganz besonders unter der Dauerbeschallung durch den Verkehr.

In Sachen Lärmaktionsplan sind die Neckartenzlinger echte Nachzügler. „Eigentlich müssten wir schon bei der dritten Fortschreibung sein“, stellte Bürgermeisterin Melanie Braun am Dienstagabend bei der Vorstellung des Entwurfes im Gemeinderat fest. Die Kommunen sind zur Aufstellung verpflichtet, das ist sogar EU-Vorschrift. Doch der Prozess sei immer wieder ausgebremst worden, sagt die Bürgermeisterin, nicht zuletzt auch durch Corona. Nun liegt der Entwurf zum Lärmaktionsplan endlich vor. Und er zeigt: An den Hauptverkehrsadern klettern die Werte deutlich über den so genannten Auslösewert von 65 dB am Tag und 55 dB in der Nacht. Vor allem entlang der Hauptstraße im Ortskern und in der Metzinger Straße (L1208b), wo täglich rund 7400 Fahrzeuge vorbeifahren, werden die Grenzwerte bei rund 60 Gebäuden regelmäßig gerissen. Betroffen sind hier über 400 Bürger.