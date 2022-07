Schwerpunkte

Kommentar

Das Wichtigste im Auge behalten

19.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Bei der Frage um die Zukunft der Aichtaler Feuerwehr geht es vor allem um die Sicherheit der Bürger.

Von Matthäus Klemke

Wo kommt das neue Feuerwehrhaus hin? Müssen Abteilungen zusammengelegt werden und wenn ja, welche? Am Mittwoch sollen im Aichtaler Gemeinderat längst überfällige Entscheidungen getroffen werden. Viele Jahre zieht sich die Feuerwehr-Debatte nun hin und man hat das Gefühl, dass die wichtigste Frage immer weiter in den Hintergrund rückt: Was ist das Beste für die Sicherheit der Aichtaler Bevölkerung? Stattdessen scheint man auf der Suche nach einer Lösung, mit der man möglichst wenig Leute verärgert. Doch wenn es um die Sicherheit der Menschen geht, dürfen Ortsteildenken und persönliche Fehden keine Rolle spielen – weder in den Köpfen der Gemeinderäte noch in denen der Rettungskräfte. Da darf nicht nach dem Weg des geringsten Widerstands gesucht werden.