Schwerpunkte

Das Thema Hochwasser bewegt die Gemüter

22.07.2021 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag beschloss die Gemeinde, ein kommunales Starkregenrisikomanagement für Neckartenzlingen erarbeiten zu lassen. Die Verbandsgemeinden dankten den ehrenamtlich tätigen Helfern für ihren Einsatz in den Corona-Schnellteststationen.

Vier Bürgermeister (vorne von links Bernd Welser, Melanie Braun, Sascha Richter und Gerhard Gertitschke) dankten den ehrenamtlichen Helfern für ihre Mitarbeit in den Corona-Schnellteststationen des Gemeindeverwaltungsverbandes.

NECKARTENZLINGEN. Alle reden vom Hochwasser. Auch in Neckartenzlingen sind überlaufende Flüsse und Bäche seit jeher ein Riesenproblem. Zuletzt war es der sonst so unscheinbare Höllbach, der im Ort Keller flutete und die Feuerwehr in Atem hielt. Kein Wunder also, dass das Thema Hochwasser in der Gemeinderatssitzung am Dienstag eine übergeordnete Rolle spielte.