Schwerpunkte

Das Sommercamp der TG Nürtingen ist gestartet

07.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

In dieser und den nächsten beiden Wochen geht es wieder rund auf dem Sportplatz auf der Neckarau. Hier, in der Neckarsporthalle, in der Braikeschule und der Ersbergschule findet das diesjährige Sommercamp der TG Nürtingen täglich von 8.30 bis 14 Uhr statt, bei dem sich die Kinder nach Herzenslust austoben können. „Um nicht zu viele Kinder auf einem Fleck zu haben, haben wir uns für vier verschiedene Standorte entschieden“, sagt TGN-Geschäftsführerin Irina Lutz. „Wir wollen den Kindern Einblick in verschiedene Sportarten geben, Trainer aus einigen Abteilungen betreuen die Kids dabei. Jeden Tag gibt es ausreichend Getränke und einen Mittagssnack, der direkt auf dem Platz eingenommen wird, um die Abstandsregeln zu wahren. „Da es in der Schule bisher keinen Sportunterricht gab, merkt man es den Kindern an, wie sie sich darauf freuen, sich endlich mal wieder austoben zu können“, sagt Irina Lutz. Für die dritte Woche vom 17. bis 24. August sind noch Plätze frei. Wer Lust hat, kann sich über das Internet auf www.tgnuertingen.de für das Camp anmelden. jh