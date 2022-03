Schwerpunkte

Das Schadstoffmobil ist wieder unterwegs im Kreis Esslingen

04.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Von Samstag, 12. März, bis Montag, 11. April, werden an 19 Sammelstellen die Abfälle aus Privathaushalten angenommen.

Solche Behältnisse mit Inhalt gehören nicht in die Tonne, sondern in die Schadstoffsammlung. Foto: la

Der Abfallwirtschaftsbetrieb teilt mit, dass die mobile Schadstoffsammlung im Landkreis Esslingen vom 12. März bis 11. April stattfindet. An zehn Tagen werden an insgesamt neunzehn Sammelstellen Abfälle aus Privathaushalten in haushaltsüblicher Menge angenommen, die aufgrund ihres Schadstoffgehaltes nicht in die Restmülltonne geworfen werden dürfen.