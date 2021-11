Schwerpunkte

Rathaus Erkenbrechtsweiler bleibt vorerst zu

27.11.2021

Aus dem Gemeinderat: Beitritt zum Schwäbische-Alb-Tourismusverband.

ERKENBRECHTSWEILER. Die Gemeinde tritt ab 1. Januar 2022 dem „Schwäbische Alb Tourismusverband“ (SAT) bei. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Darin informierte die gemeinsame Wirtschafts- und Tourismusförderin von Lenningen, Erkenbrechtsweiler und Owen, Eileen Gerstner, über den Mehrwert eines Beitritts aus ihrer Sicht.

So könne unter anderem das Gastgeberverzeichnis des Verbands in die eigene Homepage eingebunden und dadurch dieser Bereich aufgewertet werden, und Veranstaltungen in der Gemeinde würden auf der Homepage und in den Medien des SAT kommuniziert.

Das Rathaus in Erkenbrechtsweiler wird ab Montag, 29. November, bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch das beschloss der Gemeinderat. Eine Vorsprache auf dem Rathaus ist dann nur nach vorheriger Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail mit dem zuständigen Sachbearbeiter möglich.

Das Schulbudget wird ab dem Haushaltsjahr 2022 von 250 auf 300 Euro pro Schüler im Jahr erhöht. Von diesem Budget sind die laufenden Betriebsausgaben, wie Materialkosten, Kosten für Schulveranstaltungen, Schwimmkurse oder Pausengeräte, zu decken.

Kämmerin Bettina Raisch berichtete, dass die letzte Erhöhung nun schon einige Jahre zurückliege. Das Gremium sprach sich mehrheitlich für die Erhöhung aus.