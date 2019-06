07.06.2019, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Heute endet nach drei Wochen der „Zeitungstreff im Kindergarten“

Paulas Puzzleposter

Heute gibt es das letzte Teil – Bilder kann man einschicken!

Hallo, liebe Kinder,

jetzt ist unser schönes Projekt schon wieder vorbei. Schade. Aber diesmal gibt es ja für alle ein ganz besonderes Andenken. Viele Kinder haben ja mit mir zusammen die Teile von meinem Puzzleposter gesammelt. Heute ist das letzte Teil drin. Mit meinem linken Fuß können wir endlich die Puzzlepaula komplett machen. Sonst würde der Andreas noch sagen, ich hinke auf einem Bein durch die Gegend!

Ich hoffe natürlich, ihr hattet viel Spaß beim Puzzlen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich hoffe ich, dass ihr euch das Bild von mir aufhebt. Vielleicht hängt ihr es sogar an einen ganz besonderen Platz. So wie die Kinder in Raidwangen in der Talstraße das gemacht haben oder auch die Kinder in Altenriet in der Schatzkiste. Ihr könnt euch das ja heute mal auf den Bildern unten auf der Seite anschauen.

Habt ihr eure Bilder auch aufgehängt? Dann schickt mir doch bis zum 25. Juni ein lustiges Bild mit euch und eurem Puzzleposter an meine E-Mail-Adresse paula@ntz.de. Dann können sich das alle Leser in der Zeitung anschauen und ich verlose einen tollen Preis! Vielleicht habt ihr ja Glück! Eure Paula