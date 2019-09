Das Pfarrhaus war einst eine Burg

In und um Schlaitdorf gibt es am Tag des offenen Denkmals einiges zu entdecken

Der Tag des Offenen Denkmals ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil des kulturellen Lebens in Deutschland geworden. Am Sonntag, 8. September, findet er wieder statt. Was kann Schlaitdorf als kulturelles Erbe vorweisen?

Der Schlaitdorfer Brunnen kann am Sonntag auch besichtigt werden. pm

SCHLAITDORF (rsp). Die St.-Wendelin-Kirche im spätgotischen Stil mit dem mächtigen Westturm stammt aus dem 15. und frühen 16. Jahrhundert. Eine kunstvolle Steinmetzarbeit zeigt das Westportal im Erdgeschoss des Turmes. Ein besonderes Kleinod ist das Glasbild im Chorraum aus vorreformatorischer Zeit. Es zeigt Maria als Himmelskönigin mit dem Jesuskind auf dem Arm auf einer Mondsichel schwebend.