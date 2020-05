„Das Parlament trifft die Entscheidungen“

04.05.2020

Grünen-MdB Matthias Gastel zum Corona-Krisenmanagement

(pm) Der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel (Bündnis 90/Die Grünen) lobt die gemeinsame Übernahme von Verantwortung der demokratischen Parteien in der Coronakrise. Zugleich kritisiert er das Krisenmanagement der Bundesregierung: „Unser Land befindet sich in einer schweren Krise. Das kleine Virus bringt große Risiken für die Gesundheit der Menschen mit sich. Die Schutzmaßnahmen wiederum führen zu riesigen wirtschaftlichen und sozialen Problemen und Herausforderungen. Bisher konnten wir in unserem Land mit gesellschaftlicher Solidarität, Vernunft und Disziplin das Gesundheitswesen handlungsfähig halten und noch höhere Opferzahlen vermeiden. In gemeinsamer Verantwortungsübernahme der demokratischen Parteien konnten sehr schnell Hilfsprogramme für die Unternehmen und ihre Beschäftigten beschlossen werden. Klar ist außerdem, dass alle Einschränkungen schrittweise zurückgenommen werden. Die Krise wird nicht dazu missbraucht, Personen oder Institutionen zusätzliche Macht zu sichern. Das Parlament bleibt arbeitsfähig und trifft die Entscheidungen“, so Gastel.