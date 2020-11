Schwerpunkte

Das Leben in einer Großfamilie

10.11.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Else und Karl Schnizler feiern heute ihren 65. Hochzeitstag – Das Ehepaar aus Neuffen hat acht Kinder

Acht Kinder, 23 Enkel, bald 13 Urenkel – im Hause des Ehepaars Else und Karl Schnizler wird es nie langweilig. 2020 ist für das Ehepaar ein Jahr der Jubiläen: Neben der eisernen Hochzeit am heutigen Dienstag feierte Else Schnizler dieses Jahr ihren 85. Geburtstag, ihr Mann wird im Dezember 90 Jahre alt.

Else und Karl Schnizler feiern heute ihre eiserne Hochzeit. Foto: privat

NEUFFEN. Erst Anfang September hatte Else Schnizler Geburtstag: Ihren 85. Ehrentag feierte sie mit fast der ganzen Familie – immerhin 40 Personen – im Mühltal. Jetzt steht die eiserne Hochzeit von Karl und Else Schnizler geborene Hartmann ins Haus. „Diese können wir nicht groß feiern, aber wir werden den Tag bei unserem Sohn verbringen, der nebenan wohnt“, erzählt die Jubilarin am Telefon.