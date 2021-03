Schwerpunkte

Das Impfzentrum Neuffener Tal startet

30.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Ab Donnerstag können Termine vereinbart werden

BEUREN/FRICKENHAUSEN/KOHLBERG/NEUFFEN (pm). Das gemeinsame Corona-Impfzentrum für das Neuffener Tal startet am Donnerstag. Dies teilen die vier Bürgermeister Daniel Gluiber, Simon Blessing, Rainer Taigel und Matthias Bäcker in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Am Donnerstag, am Karfreitag sowie am Ostersamstag sind demnach die Telefone freigeschaltet. An den drei Tagen können Über-80-Jährige aus Beuren, Frickenhausen, Kohlberg sowie Neuffen Impftermine vereinbaren. In einem gemeinsamen persönlichen Anschreiben seien vergangene Woche alle Betroffenen angeschrieben und das Impfangebot unterbreitet worden. Neben den allgemeinen Informationen habe man dem Anschreiben alle erforderlichen Unterlagen und Vordrucke beigelegt, die so schon daheim ausgefüllt werden könnten.

Wer keine Fahrgelegenheit hat, kann mit der Terminvereinbarung am Telefon auch einen Fahrservice anmelden und wird am Impftermin direkt an der Haustür abgeholt und wieder heimgebracht.

Die Erstimpfungen starten laut den Bürgermeistern dann Mitte April über drei Tage verteilt, die Folgeimpfungen gegen Ende Mai ebenfalls über drei Tage. Geimpft wird in der Panoramatherme in Beuren.