„Das grenzt an Wettbewerbsverzerrung“

13.02.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Floristen in der Region erwarten dieses Jahr ein schwaches Geschäft am Valentinstag – Konkurrenz durch Supermärkte nimmt zu

Der Valentinstag ist für Floristen einer der umsatzstärksten Tage im Jahr. Durch den Lockdown und die Konkurrenz durch Supermärkte läuft das Geschäft derzeit aber schleppend. Wir haben bei einigen Blumenfachgeschäften aus der Region Nürtingen nach ihren Erwartungen für den Tag der Liebenden gefragt.

Floristen dürfen auch am Valentinstag ihre Blumen nur zum Abholen anbieten. Foto: Just

NÜRTINGEN. Der Valentinstag am 14. Februar geht auf das Fest des heiligen Valentinus zurück. Den kirchlichen Gedenktag gibt es zwar bereits seit dem Jahr 469. Doch bis er sich zum Feiertag der Liebe und der Romantik entwickelte, verging einiges an Zeit. Erst im 19. Jahrhundert schwappten die uns heute bekannten Bräuche aus dem englischsprachigen Raum in den Rest der Welt über. Seitdem steht man jedes Jahr vor der selben Frage: Was soll man seiner oder seinem Liebsten nur schenken?