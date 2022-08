Schwerpunkte

Das giftige Jakobskreuzkraut kommt auch im Kreis Esslingen vor

Das Jakobskreuzkraut steht derzeit in voller Blüte. Wegen seines hohen Gehalts an Alkaloiden stellt es eine Gefahr für Weidetiere dar.

Das gelb blühende Jakobskreuzkraut ist hierzulande keine Ausnahmeerscheinung. Foto: Landratsamt Reutlingen

Das leuchtend gelbe Jakobs-Kreuzkraut steht derzeit wieder in voller Blüte und wächst vor allem auf wenig genutzten Standorten, an Straßenrändern und auf Brachen. Im Umgang mit der heimischen Giftpflanze ist Vorsicht geboten. Denn das Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea), das dem Spaziergänger wegen seiner gelben Blüten ins Auge fällt, wird von Pferdehaltern und Landwirten mit Sorge betrachtet. Der Grund: Alle Pflanzenteile, insbesondere jedoch die Blüten, sind wegen ihres Gehalts an Alkaloiden für das Weidevieh sowohl im frischen Zustand als auch im Heu und der Silage sehr giftig. Andererseits ist der gelbe Korbblütler als heimische Blütenpflanze ökologisch von Bedeutung, dient er doch als Pollen- und Futterpflanze für verschiedene Insekten, die das Jakobskreuzkraut teils gezielt befressen, um selbst giftig zu werden und sich so vor Fressfeinden zu schützen.