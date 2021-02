Schwerpunkte

Das Finanzpolster dämpft den Fall

Neckartenzlinger Haushalt trotz eines Jahresfehlbetrags von rund sechs Millionen Euro genehmigungsfähig

Die Einbringung des Haushalts der Gemeinde ist jedes Jahr eine spannende Angelegenheit. Wie alle anderen Gemeinden spürt auch Neckartenzlingen die Auswirkungen der Pandemie, kann wegbrechende Einnahmen aber durch Rücklagen ausgleichen. Auch für Investitionen ist im Etat noch Geld vorhanden, auch wenn man künftig etwas kürzertreten will.

NECKARTENZLINGEN. „Die Corona-Pandemie hat die stärkste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik ausgelöst“, sagte Bürgermeisterin Melanie Braun am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderats in ihrer Haushaltsrede. „Auch wenn wir schon letztes Jahr gewarnt haben, dass die fetten Jahre für uns vorbei sind, eine Rezession sich abzeichnet und das Wirtschaftswachstum einbrechen wird, so hat trotzdem niemand absehen können, was uns das Jahr 2020 gebracht hat.“ Die Coronakrise stelle selbst die globale Finanzkrise 2008/2009 in den Schatten. Alle müssten lernen, mit diesen schlechten Rahmenbedingungen umzugehen, so Braun.