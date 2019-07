Das Fass war ein wenig widerspenstig

15.07.2019, Von Irina Korff — E-Mail verschicken

Das Unterensinger Dorffest bot den gut gelaunten Festbesuchern ein buntes Programm

Peter Zaiser (links) und Sieghart Friz kämpften mit dem Fass. Foto: Korff

UNTERENSINGEN. Bereits zum 16. Mal fand in Unterensingen das Dorffest, eine Veranstaltung für die ganze Familie, statt. Bürgermeister Sieghart Friz begrüßte die Festgemeinde am Samstagnachmittag: „Das Dorffest ist eine schöne Tradition, die alte, neue und ehemalige Unterensinger sowie Bürger aus den Nachbargemeinden in der Ortsmitte zusammenkommen lässt.“

Er freute sich, dass der Bereich um den Brunnen wieder zwei Tage lang zu einer großen Festmeile verwandelt wurde, an der sich viele Unterensinger Vereine beteiligt haben. Der Gesamtorganisator des Dorffestes, Peter Zaiser,, stellte die 13 Vereine mit den 16 Ständen kurz einzeln vor und erklärte, wo was zu finden sei.

Dann schwang Bürgermeister Friz traditionell den Hammer zum Fassanstich. Unterstützt wurde er dabei von den Klängen der Unterensinger Blasmusik. Allerdings stellte sich das Bierfass als etwas widerspenstig heraus. Dennoch reichte es für Friz und Zaiser für je einen großen Schluck Bier in den Krügen, um das 16. Unterensinger Dorffest offiziell zu eröffnen.