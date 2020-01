Das erste Gremium nach der Fusion

18.01.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Der neue evangelische Kirchengemeinderat der Gemeinde Aich-Neuenhaus ist im Amt

Der gemeinsame Kirchengemeinderat für Aich und Neuenhaus zusammen mit der bisherigen ortskirchlichen Verwaltung pm

AICHTAL (pm). Mit einem Festgottesdienst wurden in der evangelischen Kirche in Neuenhaus die neuen Kirchengemeinderäte der evangelischen Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus in ihr Amt eingeführt. Seit der Fusion der beiden vormaligen Kirchengemeinden Aich und Neuenhaus am 1. Januar 2015 wurde die Kirchengemeinde von einer ortskirchlichen Verwaltung geleitet. Nun steht der Kirchengemeinde zum ersten Mal in ihrer noch jungen Geschichte ein gewählter Kirchengemeinderat vor.