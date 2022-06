Fußball: FC Frickenhausen bastelt am Landesligakader für die kommenden Saison.Die Mannschaft des FC Frickenhausen für die kommende Landesligasaison nimmt Formen an. Die Verantwortlichen lassen sich zwar noch nicht in die Karten schauen, welche der bisherigen Leistungsträger dem Verein trotz…

Mehr