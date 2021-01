Schwerpunkte

Gewerbe- und Grundsteuer in Frickenhausen erhöht

28.01.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Auch Gewerbetreibende und Grundbesitzer werden jetzt in Frickenhausen stärker zur Kasse gebeten

Der Entwurf für den aktuellen Haushaltsplan macht es deutlich: Die Coronakrise reißt tiefe Löcher in die Gemeindekasse. So wurde am Dienstag bei der Gemeinderatssitzung im Festsaal der Halle auf dem Berg nicht nur über den Etat diskutiert – es wurden auch die Gewerbe- und Grundsteuer nach knappen Abstimmungen erhöht.

Auch die Betriebe im Frickenhäuser Gewerbegebiet müssen künftig mehr Steuern zahlen. Foto: Holzwarth

FRICKENHAUSEN. Vor einigen Wochen wurde im Gemeinderat bereits an der Steuer- und Gebührenschraube gedreht: Der Wasserpreis wurde angehoben. Am Dienstag ging es nun weiter – in einer Sitzung, die eben wegen dieser fiskalen Daumenschrauben keinem Spaß bereite, wie Bürgermeister Simon Blessing sagte. Die Erhöhungen gehörten aber, so der Rathauschef, zu einem Bündel an Maßnahmen, die zu einer Genehmigungsfähigkeit des Haushalts führten, wenn man die Signale des Landratsamts richtig deute.