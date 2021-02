Schwerpunkte

Das digitale Jugendhaus

13.02.2021, Von Kirsten Oechsner

Das Jugendhaus „Gleis 1“ in Bempflingen hat den Großteil seiner Arbeit ins Netz verlagert – Hoffen auf Rückkehr zur Normalität

„Ich hoffe auf ein neues Normal, um wieder unsere Arbeit machen zu können“, meint Jonas Schopf in einem ungewöhnlich ruhigen Bempflinger Jugendtreff. Das „Gleis 1“ ist auch vom Lockdown betroffen, die Türen öffnen sich seit Dezember nicht mehr für die Jugendlichen.

Jugendarbeit ist in Coronazeiten vor allem Online-Kontaktpflege, in wichtigen Fällen steht Jugendhausleiter Jonas Schopf aber auch für Einzelgespräche zur Verfügung. Foto: Oechsner

BEMPFLINGEN. Das fehlende persönliche Miteinander versucht der Leiter des Jugendhauses so gut wie möglich online aufzufangen: „Es ist uns wichtig, dass die Begleitung der Jugendlichen nicht endet“, so Schopf, die jungen Bempflinger müssten weiterhin einen verlässlichen Ansprechpartner haben. „Wir müssen ihnen zeigen, dass wir weiterhin für sie da sind“, benennt Schopf die Priorität seiner Arbeit in Coronazeiten. „Wir sind erreichbar“, betont er und in dringenden Fällen stehe er auch nach wie vor für ein persönliches Einzelgespräch zur Verfügung.