Beurener Freilichtmuseum öffnet in einer Woche wieder

12.05.2020 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Das Freilichtmuseum Beuren öffnet am 19. Mai – Museumsbesucher müssen sich auf geänderte Verhaltensregeln einstellen

Am heutigen Dienstag vor 25 Jahren wurde das Freilichtmuseum bei Beuren feierlich eingeweiht. Gefeiert werden kann wegen der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen heute allerdings (noch) nicht. Museumsleiterin Steffi Cornelius und ihr Team trösten sich derweil damit, dass das Museumsdorf am Dienstag, 19. Mai, wieder öffnen darf.

Als Ende November dieses Bild vom Freilichtmuseum aufgenommen wurde, war die Corona-Pandemie noch in weiter Ferne. Foto: Holzwarth

BEUREN. Am 29. März hätte das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen nach der Winterpause in die neue Saison starten sollen. Wegen der Corona-Pandemie habe man sich aber bereits am 16. März darauf verständigt, vorerst noch nicht wieder zu öffnen, so Steffi Cornelius. Im Zuge der wegen der Coronakrise verordneten Einschränkungen mussten schließlich alle Museen geschlossen werden. Erst seit vergangener Woche dürfen sie wieder öffnen.