Dank an Burkhardt für 20 Jahre Ehrenamt

05.12.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Seit dem 22. November 1999 ist Lothar Burkhardt (links) Mitglied des Unterensinger Gemeinderates. Für diese 20 Jahre im Ehrenamt wurden ihm nun feierlich die Verdienstmedaille in Silber und die Ehrennadel des Gemeindetages mit Urkunde überreicht. Bürgermeister Sieghart Friz würdigte den SPD-Gemeinderat als einen, der immer den örtlichen Vereinen als Ansprechpartner und Sprachrohr zur Verfügung stand. Burkhardt war früher Handballspieler, später Vereinsfunktionär beim SKV Unterensingen. „Besonders die Vereine liegen ihm am Herzen“, so Friz. Bei den Wahlen entsandten die Bürger ihn immer wieder mit soliden Ergebnissen in das Gremium. Als ständiges Mitglied des Technischen Ausschusses wirkte Burkhardt an vielen Bauvorhaben der Gemeinde mit. Auch im Ausschuss für Kinder und Jugend engagierte er sich. Friz’ Dank galt auch Ursula Burkhardt (Mitte), die ihren Mann immer im Ehrenamt unterstützt hatte. Burkhardt selbst dankte nicht nur seiner Frau und seiner Familie, sondern auch den Kollegen im Gemeinderat und dem SPD-Ortsverein. bg