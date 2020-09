Schwerpunkte

Corona-Zahlen aktuell

(red) Stand Dienstag, 22. September, waren nach Angaben des Gesundheitsamtes am Landratsamt Esslingen im Landkreis 2618 Corona-Fälle bekannt. Das sind sechs mehr als am Montag. 139 Menschen mit Covid-19 sind seit dem 3. März gestorben, diese Zahl ist unverändert seit dem 6. August. Als genesen gelten 2251 Menschen, das sind 26 mehr als am Vortag. In Quarantäne befinden sich aktuell 228 Personen und damit 20 weniger als am Montag.