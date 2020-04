Corona-Zahlen aktuell

28.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

(la) Stand Montag, 27. April, gab es im Landkreis Esslingen 1697 amtlich bestätigte auf das Coronavirus positiv getestete Einwohner. Das waren 14 mehr als am Samstag. Daraus ergibt sich eine Inzidenz von 317 Menschen pro 100 000 Einwohner (am Samstag waren es 314). An Covid-19 sind bisher 84 Personen gestorben (bis Samstag waren es 83). Als genesen gelten 1146 Personen. Das entspricht 71 Prozent der Infizierten.