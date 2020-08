Schwerpunkte

„Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger“

03.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Hilfe aus Deutschland für Dorf in Kenia

Bedürftige Familien in Sinendet bekommen ein Lebensmittelpaket. pm

(pm) Laut Welthungerhilfe wirkt die Corona-Pandemie in Afrika wie ein Brandbeschleuniger für die ohnehin schon bestehenden Krisen wie die Dürren, die Flüchtlingsströme und die Heuschreckenplage. Die Zahl der Hungernden steige deshalb auch in Kenia deutlich an. Auch in Sinendet bei Eldoret, der Partnergemeinde der Gemeinde Bempflingen, haben Tagelöhner keine Arbeit mehr und damit keinen Lohn, heißt es in einer Pressemitteilung von Bempflingens Bürgermeister Bernd Welser und Holger Dembek, dem Ersten Vorsitzenden des Vereins Eldoret Kids Kenia. So könnten sie sich nicht mehr selbst ausreichend mit Lebensmitteln versorgen, Hunger sei ein ständiger Begleiter vieler Familien.