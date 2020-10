Schwerpunkte

Corona-Vorwarnstufe überschritten

06.10.2020

Allein über das Wochenende 119 positive Tests im Kreis – Familienfeiern werden eingeschränkt

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in den letzten zwei Wochen stetig angestiegen, doch pendelte sich der Wert der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis bei um die 25 ein und blieb unter der kritischen Marke von 30. Das ist seit dem Wochenende anders, der Wert liegt seit dem Montagmorgen nun bei 40,6, wie das Esslinger Landratsamt gestern mitteilte.

(ug/la) Die Inzidenzzahl ist die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Der Wert von 40,6 bedeutet im Kreis Esslingen eine Gesamtzahl von 217 Infektionen innerhalb einer Woche. Davon kamen allein von Freitag bis Sonntag 119 positive Tests hinzu. Bereits zuvor wurden in Flüchtlingsunterkünften in Wernau und im Wendlinger Stadtteil Bodelshofen sowie in einem Mehrfamilienhaus in Wernau mehrere Infektionen festgestellt (wir berichteten). In der Flüchtlingsunterkunft in Bodelshofen sind mindestens acht von 24 Personen infiziert, die gesamte Unterkunft wurde unter Quarantäne gestellt. In Wernau wurden potenziell Betroffene getestet.