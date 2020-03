Corona-Virus legt das gesellschaftliche Leben lahm

13.03.2020

Versammlungen, Märkte, Konzerte, Lesungen, Kurse und Vorträge im Verbreitungsgebiet fallen in den nächsten Tagen aus

Die Reihe der Veranstaltungen, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, wird immer länger. Hier eine Übersicht der Veranstaltungsabsagen, die die Nürtinger/Wendlinger Zeitung am Donnerstag erreicht hat. Darunter sind auch Termine, die am Mittwoch noch ausdrücklich bestätigt wurden.

(red) Die Aufführungen des Musicals „Hex in the City“ am Samstag, 14. März, und Sonntag, 15. März, in der Nürtinger Stadthalle K3N wurden in der gestrigen Ausgabe noch angekündigt, nun werden die Vorstellungen abgesagt. Eintrittskarten, die im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung gekauft wurden, können dort ab sofort bis zum 30. April zurückgegeben werden. Karten die im Internet über www.ntz.de gekauft wurden, werden rückabgewickelt, das Geld wird überwiesen. Infos über die Rückabwicklung der Eintrittskarten und neue Termine unter www.die-chorwerkstatt.de.

Der Interkulturelle Frauentag am Samstag, 14. März, im Gemeindehaus der Nürtinger Versöhnungskirche findet nicht statt. Die Mitarbeiterinnen des Kreisdiakonieverbands und des Integrationsbüros werden einen neuen Termin bekanntgeben.

Auch die Veranstaltung „Kultur. Mode. Vielfalt“ mit Erzählcafé und Modenschau am Mittwoch, 18. März, in St. Johannes, Vendelaustraße 28, fällt aufgrund der aktuellen Lage aus.