Corona verschärft Probleme in Familien

30.06.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Erziehungshilfestelle der Stiftung Tragwerk in der Neckartenzlinger Ortsmitte bietet für Kinder und Eltern Begleitung

Corona war und ist für viele Familien eine große Herausforderung und Belastung zugleich. Gab es vorher schon Probleme, haben sich die Schwierigkeiten noch verschärft. „Der Bedarf ist während der Pandemie gestiegen. Wir haben einige Kinder auf der Warteliste“, sagt Hanna Weiß, Teamleiterin der Erziehungshilfestelle Neckartenzlingen, einer Einrichtung der Stiftung Tragwerk.

Hanna Weiß (links) ist in der Erziehungshilfestelle Oberes Neckartal Teamleiterin und betreut zusammen mit vier weiteren Kolleginnen Kinder in schwierigen Lebenssituationen. Foto: Lieb

NECKARTENZLINGEN. Im ehemaligen Bankgebäude in der Neckartenzlinger Ortsmitte werden seit Jahren keine Geldgeschäfte mehr getätigt. Nur der schwere Tresor im Keller erinnert noch an die Funktion als Bank. „Unsere Kinder staunen, wenn sie den Tresor mit der dicken, schweren Tür sehen“, sagt Hanna Weiß. Schätze werden dort nicht gelagert. Die eigentliche Schatztruhe ist nebenan in der Werkstatt. Dort wird jede Menge Bastelmaterial gelagert, das die Kinder zu kreativem Schaffen animiert. Anleitung gibt es von den Mitarbeiterinnen der Stiftung Tragwerk, die den Mädchen und Jungen Impulse und Anleitung geben, damit die Kinder zeigen können, was tatsächlich in ihnen steckt. Beispiele der kreativen Schaffensphasen gab es im Frühjahr im Rahmen einer Ausstellung im Treppenhaus des Neckartenzlinger Rathauses zu sehen. Das Mitarbeiterteam der Stiftung Tragwerk hat zusammen mit den Kindern Bilder Collagen und andere Dinge mehr gestaltet. Beispiele dafür, welches Potenzial in den Kindern steckt, wenn man sie richtig anleitet und ihnen Aufmerksamkeit schenkt. „Die Kinder ziehen daraus Selbstvertrauen“, weiß Hanna Weiß, „ihr Selbstwertgefühl nimmt zu“.