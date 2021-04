Schwerpunkte

Corona-Spuck-Test auf Handy

01.04.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

In Nürtingen wird eine neue App gestestet – Heute können sich NZ-Leser für die Neuerung exklusiv per E-Mail registrieren

Es kann ein Durchbruch sein: Bei den Testungen auf das Coronavirus – und für das Image Nürtingens. Denn aus der Stadt am Neckar kommt ein neuartiger Corona-Spuck-Test, der völlig digital abläuft. Die entsprechende App geht heute in die Versuchsphase. Wer sich beteiligen möchte, kann sich für den App-Test heute exklusiv per E-Mail bei der Nürtinger Zeitung registrieren.

Grünes Feld und Haken zeigen an: Die Spuck-Probe reicht zur Testung aus. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Es ist eine gute Nachricht, die gestern am Abend noch rechtzeitig eintraf, um sie vor den Osterfeiertagen noch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wie die Pressestelle eines Zusammenschlusses mehrerer innovativer Unternehmen aus Nürtingen und der Umgebung gestern mitteilte, ist es gelungen, eine völlig neuartige App für Corona-Tests zu entwickeln. Die Testung läuft dann völlig digital ab. Ein persönlicher Kontakt zu einer Teststelle ist nicht notwendig.