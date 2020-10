Schwerpunkte

Corona-Regeln im Kreis Esslingen angepasst

22.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Im Kreis gelten weitgehend die Corona-Verordnungen des Landes

Das Landratsamt Esslingen gleicht die Corona-Regeln in weiten Teilen den Regelungen des Landes an. Ausgenommen davon ist die Regelung zu Messen, Ausstellungen und Kongressen. Ob eine Sperrstunde eingeführt wird, ist noch offen.

Für die Einwohnerschaft im Landkreis gelten nun die Regelungen aus den Corona-Verordnungen des Landes. Auswirkungen hat dies auf die Maskenpflicht, auf private Veranstaltungen und auf öffentliche Veranstaltungen. Foto: NZ-Archiv

ESSLINGEN (la). „Mit der Angleichung der Rechtslage schaffen wir Klarheit für die Bürger“, sagt der Gesundheitsdezernent Christian Baron. „Vor dem Hintergrund der schnell ansteigenden Inzidenzzahl war es richtig, schnell und entschieden zu handeln. Nun gibt es eine Landesregel, die das Infektionsgeschehen im Landkreis mit abdeckt.“ Nachdem die Inzidenzzahl Anfang Oktober die Vorwarnstufe von 35 und bis 7. Oktober die Eingriffsstufe von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner pro Woche überstiegen hatte, erließ das Landratsamt Allgemeinverfügungen zur Beschränkung von privaten Feiern, Veranstaltungen und zum Tragen einer Alltagsmaske. Die Bekanntmachung der Allgemeinverfügung am Freitag, 16. Oktober, überschnitt sich fast mit der Ausrufung der Pandemiestufe 3 durch die Landesregierung, nachdem landesweit die Vorwarnstufe überschritten worden war. Die Kreisverwaltung hat daraufhin das Infektionsgeschehen im Landkreis nochmals betrachtet und dann entschieden, weite Teile der Allgemeinverfügung aufzuheben, sodass die Landesregelungen gelten. Für die Einwohnerschaft im Landkreis gelten nun die Regelungen aus den Corona-Verordnungen des Landes. Auswirkungen hat dies auf die Maskenpflicht, auf private Veranstaltungen und auf Veranstaltungen. Dort sind neben der allgemeinen Corona-Verordnung auch die einschlägigen Unterverordnungen, zum Beispiel für Kultur- oder Sportveranstaltungen zu beachten. In einem Punkt gilt weiterhin die Allgemeinverfügung des Landratsamtes: Messen, Ausstellungen und Kongresse dürfen weiterhin nur stattfinden, wenn an ihnen nicht mehr als 100 Personen teilnehmen, Beschäftigte und sonstige Mitwirkende werden nicht mitgezählt. Ausnahmen erteilt das Ordnungsamt des Landratsamts im Einzelfall unter strengen Auflagen.