Schwerpunkte

„Corona macht das Projekt nicht kaputt“

18.03.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Bald startet wieder „Zeitung in der Grundschule“ – Viele Lehrkräfte waren gestern virtuelle Gäste bei der Einführungsveranstaltung

Auch in Corona-Zeiten: Die Kinder- und Jugendprojekte der Nürtinger/Wendlinger Zeitung sind der Renner. Fast 1000 Viertklässler nehmen ab 12. April an „Zeitung in der Grundschule“ teil. Die Lehrer der Hälfte der 48 Klassen trafen sich gestern Nachmittag mit den Projektverantwortlichen im virtuellen Konferenzsaal zur traditionellen Einführung – eine stattliche Resonanz.

Nichts ist wie es war in dieser Pandemie – und doch ändern sich manche Dinge nie. Soll heißen: Auf den persönlichen Kontakt muss vor und während der Projekte natürlich gerade verzichtet und auf digitale Formate umgestiegen werden. Dass aber das Projekt eine tolle und beliebte Sache ist, auf die sich Lehrkräfte, Kinder und Verantwortliche freuen, hat sich nicht die Spur verändert. Dieser Geist war bei der Einführungsveranstaltung deutlich zu spüren.