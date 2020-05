Schwerpunkte

Corona-Krise bremst die Biomüll-Abfuhr aus

15.05.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Aus Personalmangel und wegen des Risikos eines Virus-Ausbruchs unter dem Personal wird im Sommer nur alle zwei Wochen abgeholt

Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Esslingen bietet im Sommer von Juni bis September wöchentliche statt nur 14-tägliche Abholtermine an. Das wird dieses Jahr aus organisatorischen und personellen Gründen nicht möglich sein, auch um das Risiko zu vermindern, dass Personal wegen einer Corona-Infektion ausfällt.

Die Braunen Tonnen mit dem Biomüll werden diesen Sommer nur alle zwei Wochen abgeholt. Foto: Holzwarth

Für die zusätzlichen Termine wurde bisher von der beauftragten Firma Fremdpersonal benötigt. Dies sei im Inland nicht zu bekommen, vor allem auch, was Fahrer betrifft, informierte AWB-Geschäftsführer Manfred Kopp gestern im AWB-Betriebsausschuss. Wegen der Einreise- und Quarantänebestimmungen sei die Möglichkeit, im Ausland zu rekrutieren, weggebrochen. Die Firma setzt außerdem Beschäftigte nicht mehr rotierend, sondern in festen Teams ein, um mögliche Ausbrüche zu begrenzen, was zusätzlichen Aufwand bedeutet.

Geschäftsführer Kopp stellte in Aussicht, die Kompost- und Grünschnittsammelstellen länger für die Selbstanlieferung zu öffnen. Das geminderte Angebot stellt der Kreis der Firma in Rechnung. Den Kunden des AWB wird das mit dem Abfallgebührenbescheid im kommenden Jahr gutgeschrieben.