Corona: In Frickenhausen bricht die Gewerbesteuer ein

07.05.2020 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Die Gemeinde Frickenhausen bekommt einen Corona-Haushalt

Die Auswirkung der Corona-Krise reißen ein großes Loch in die Frickenhäuser Kasse. Die für das laufende Jahr eingeplanten Gewerbesteuereinnahmen sinken von 6,6 Millionen Euro auf nur noch 2,1 Millionen. Die Gemeinde reagiert mit einem Sparkurs.

Die Firmen tragen viel zum Frickenhäuser Wohlstand bei. Im Vordergrund das Gewerbegebiet links und rechts der Nürtinger Straße. Archivfoto: Holzwarth

FRICKENHAUSEN. Eigentlich hätte der Haushalt 2021 schon längst verabschiedet sein sollen. Doch die Pandemie verhinderte die abschließende Sitzung dazu Ende März. „Wir arbeiteten erst einmal in Interimswirtschaft weiter“, erklärte Bürgermeister Simon Blessing vorgestern in der Gemeinderatssitzung in der Festhalle des Erich-Scherer-Zentrums, wo die erste Sitzung des Gremiums in Corona-Zeiten stattfand, da man dort die Abstandsregeln einhalten kann. Zuerst einmal, so Blessing, habe man abgewartet, welche Auswirkungen die Krise auf die Finanzen haben würde. Das Ziel sei es gewesen, den Räten gleich einen realistischen Haushalt vorzulegen.