Schwerpunkte

Corona-Impfzentren im Kreis Esslingen gestartet

23.01.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Der Auftakt musste wegen des knappen Impfstoffs zwangsweise aber mit angezogener Handbremse gefahren werden

Die Impfungen in den beiden Impfzentren des Landkreises Esslingen, in Halle 9 der Fildermesse und im Esslinger Gewerbegebiet in der Zeppelinstraße 112, haben gestern begonnen. Andrea Wangner, Pressesprecherin im Landratsamt, und Marc Lippe, Geschäftsführer der Malteser im Bezirk Neckar-Alb, gaben Einblicke vor Ort.

Das Impfzentrum an der Messe ist mit dem ÖPNV oder dem Pkw zu erreichen. Grafik: Messe

Messehalle 9 auf den Fildern, gestern um 10 Uhr: Das medizinische Personal und das Service-Personal stehen bereit, empfangen freundlich und ruhig, wobei die hohe Motivation bei allen zu spüren ist. „Wir haben schon früh im Dezember begonnen, uns vorzubereiten“, sagt Lippe, bei dem die organisatorischen Fäden zusammenlaufen. Unterstützt werden die Malteser von Kräften des DRK und der Johanniter Unfallhilfe. Weiteres Personal haben die Malteser schon weit im Vorfeld rekrutiert und geschult. Als ärztlichen Leiter, der offiziell vom Land bestellt wurde, konnte Lippe den früheren Chefarzt der Nürtinger Medius-Klinik, Dr. Florian Bopp gewinnen. Er ist seit einigen Monaten im Ruhestand, zögerte aber keine Sekunde, die Aufgabe zu übernehmen.