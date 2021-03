Schwerpunkte

Corona-Impfaktion in Dettingen verläuft vorbildlich

01.03.2021 05:30, Von Bianca Lütz-Holoch — E-Mail verschicken

Am Freitag und am Samstag sind in der Dettinger Schlossberghalle mehr als 1000 über 80-Jährige geimpft worden

In Dettingen hat ein „Pop-up-Impfzentrum“ eröffnet. Ein bislang einzigartiges Pilotprojekt des Sozialministeriums. Für ältere Menschen sollen so die weiten Wege zu den Impfzentren wegfallen. Für die Beteiligten ist die Aktion jetzt schon ein voller Erfolg. Mehr als 1000 über 80-Jährige wurden geimpft.

Bei der Impfaktion in der Schlossberghalle wurden mehr als 1000 über 80-Jährige geimpft. Foto: Brändli

DETTINGEN. In der Schlossberghalle in Dettingen läuft es wie am Schnürchen: Kaum hat sich Berti Proksch am Seiteneingang angemeldet, wird sie in eine der sieben provisorisch aufgebauten Impfkabinen im Saal geschickt. Dort beantwortet die 84-Jährige aus Dettingen der Ärztin einige Fragen, unterzeichnet den Aufklärungsbogen und macht ihren Oberarm frei. Und schon bekommt sie den heiß ersehnten Piks: ihre erste Corona-Impfung.