Corona im Kreis Reutlingen: Kranke in Uracher Klinik zwingen zum Handeln

16.03.2020 09:20, Von Joachim Lenk — E-Mail verschicken

Zwei Corona-Fälle in Rehaklinik Bad Urach – Landkreis richtet Zentrum für Klinikmitarbeiter ein

Am Abstrichzentrum in Münsingen herrschte zeitweilig ein Verkehrschaos. Foto: Lenk

REUTLINGEN. An den Fachkliniken Hohenurach wurden zwei Coronafälle bestätigt. Bei einer Pressekonferenz teilte der Reutlinger Landrat Thomas Reumann am Samstag mit, dass es sich bei den Infizierten um einen Patienten und einen Arzt handelt. Zwei weitere Ärzte würden zudem Symptome zeigen. Beide Ärzte befinden sich vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Ebenso wurden nach Bekanntwerden der Fälle 200 der über 500 Patienten der Fachkliniken vorsorglich in häusliche Quarantäne entlassen.

Derzeit gibt es zwei Abstrichzentren im Landkreis Reutlingen. Eines in der Achalmstadt, es befindet sich noch in der Stand-by-Phase, und eines in Münsingen auf dem ehemaligen Schoell-Areal, das für Abstriche für die Mitarbeiter aus Fachkliniken vorübergehend in Betrieb genommen wurde, weil, so das Landratsamt, die Kapazitäten des mobilen Bürgerservices dafür nicht mehr ausreichten.