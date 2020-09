Schwerpunkte

Corona-Fall an der Realschule

19.09.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Siebte Klasse aus Neckartenzlingen wurde in Quarantäne geschickt

Kaum hat die Schule begonnen, gibt es in einer Klasse einen Corona-Fall. Die Schule reagierte umgehend, schickte am Mittwoch eine ganze siebte Klasse der Neckartenzlinger Realschule in Quarantäne. Bis es Entwarnung gibt, lernen die Kinder per Fernunterricht.

Ein Kind an der Neckartenzlinger Realschule wurde kurz nach Schulbeginn positiv auf Corona getestet. Symbolfoto: NZ-Archiv

NECKARTENZLINGEN. Andrea Wangner, Pressesprecherin des Landratsamtes, zu dem auch das Gesundheitsamt gehört, informiert, was jetzt geschieht. „Die Familie, die Klasse und die Lehrkraft sind in Quarantäne, jetzt läuft das Kontaktmanagement.“ Als gefährdet gelten Personen, mit denen eine infizierte Person mindestens 15 Minuten lang von Angesicht zu Angesicht Kontakt hatte.