Landrat sieht die Lage aber als stabil – Appell an Eltern, Abo für Schulbusse nicht zu kündigen In seiner wöchentlichen telefonischen Konferenz mit Vertretern der Presse ging Landrat Heinz Eininger am Donnerstag unter anderem auf die Situation in den knapp 100 Pflegeheimen im Landkreis ein. So…

Mehr