Corona bremst Container für Gambia aus

08.04.2020 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Frickenhäuser Initiativgruppe musste den lange vorbereiteten Transport von medizinischen Hilfsmitteln kurzfristig verschieben

Es war alles vorbereitet und startbereit: Am Samstag wollte man einen Container mit überwiegend medizinischen Geräten und Verbandsmaterial beladen und per Bahn nach Hamburg transportieren. Von dort aus sollte der lange Weg nach Gambia per Schiff weitergehen. Jetzt aber hat das Corona-Virus der Aktion der Initiativgruppe einen Strich durch die Rechnung gemacht.