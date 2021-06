Schwerpunkte

Corona-Abstrichzentrum in Wernau schließt

29.06.2021

Kreis: Künftig kann man sich nur noch in Schwerpunktpraxen testen lassen

Im April herrschte noch teils reger Andrang am Abstrichzentrum in Wernau. Foto: NZ-Archiv

(la) Der Landkreis Esslingen schließt am Mittwoch, 30. Juni, das Corona-Abstrichzentrum (CAZ) in Wernau. Grund ist die sinkende Inzidenz und die damit verbundene geringere Nachfrage nach PCR-Tests für symptomatische Personen und enge Kontaktpersonen. Solche können in einer der 44 Schwerpunktpraxen im Kreis gemacht werden.