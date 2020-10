Schwerpunkte

Corona-Absagen

21.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

(red) Aufgrund der anhaltend schwierigen Corona-Situation im Landkreis Esslingen gibt der Esslinger SPD-Landtagsabgeordnete Nicolas Fink bekannt, dass seine mobile Bürgersprechstunde „Nick on tour“ in Wolfschlugen ausfallen wird. Der Termin hätte am Mittwoch, 21. Oktober, von 9 bis 11 Uhr auf dem Wochenmarkt stattfinden sollen. Der Liederkranz Oberensingen sagt seine Hauptversammlung, die am Freitag, 30. Oktober, geplant war, ebenfalls wegen der neuen Corona-Lage ab. Aufgrund der steigenden Corona- Zahlen wird das Offene Singen am 5. November und am 3. Dezember nicht stattfinden können. Termine für 2021 stehen fest.